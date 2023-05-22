İran, Sınır Güvenlik Görevlilerinin Öldürülmesini Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Pakistan hükümetinden iki ülke arasında terörle mücadele konusunda imzalanan anlaşmaları uygulamasını beklediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan kentinin Merze Ser sınır bölgesinde İran sınır güvenlik görevlilerinin hayatını kaybetmesine sebep olan "terör saldırısını" şiddetle kınadı.

Kenani, Seravan'daki silahlı çatışmaya ilişkin Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden yazılı açıklamada bulundu.

"Vahşi terör saldırısı" olarak nitelendirdiği eylemi şiddetle kınayan Kenani, saldırının Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve beraberindeki üst düzey heyetin ziyareti ve ortak projelerin açılış töreninden sonra yapılmasının iki ülkenin çıkarlarının hedef alındığını gösterdiğini belirtti.

İranlı Sözcü, "İran İslam Cumhuriyeti bu şer eylemini kınamakla birlikte, Pakistan hükümetinden iki ülke arasında terörle mücadele konusunda imzalanan anlaşmaları bir an önce uygulamasını ve ortak sınırların güvenliğini arttırmasını beklemektedir." ifadesini kullandı.

"Bu terör örgütlerinin amacı kesinlikle ortak sınırların güvenliğini ve iki ülke sınırlarında yaşayan insanların güvenliğini bozmaktır." diyen Kenani, bölgede güvenliğin ve işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.

İran'dan dün yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinin Pakistan sınırına yakın bölgesinde silahlı bir grupla çıkan çatışmada 5 askerin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.