İran, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Tam Üyelik İçin Onay Aldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü'ne (SCO) tam üyeliğinin tarihi faydalar sağlayacağını belirtti. İran'ın örgüte tam üyeliği, kolektif güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, bağlanabilirlik, birliğin güçlendirilmesi ve çevreye yönelik tehditlerle mücadele gibi konularda umut yaratmaktadır.

TAHRAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü'ne (SCO) tam üyeliğinin tarihi faydalar sağlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Salı günü video bağlantısıyla aracılığıyla gerçekleştirilen 23. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında İran'ın örgüte tam üyeliğinin onaylandığı belirtildi.

Reisi, Tahran'dan zirveye hitaben yaptığı konuşmasında Shanghai İşbirliği Örgütü'nün siyasi, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesinde "önemli gösterge ve kapasitelerin yanı sıra mükemmel bir konuma sahip, büyüyen bir örgüt" olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin örgüte üyeliğinin kolektif güvenliğin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, bağlanabilirliğin geliştirilmesi, birliğin güçlendirilmesi, ülkelerin egemenliğine daha fazla saygı gösterilmesinin sağlanması ve çevreye yönelik tehditlerle mücadele edilirken sinerjinin artırılması için zemin hazırlayacağına dair umudunu dile getirdi.

Reisi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün an itibarıyla bölgesel yakınlaşma ve güvenlik işbirliği açısından yeni ufuklar açabilecek bir konumda olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Salı günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında İran'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak katılımının, tüm tarafları kapsayan bir dış politika izlenmesi, komşularla ilişkilerin genişletilmesi ve "Asya'ya ihtimam gösteren" yaklaşımının takip edilmesi açısından "önemli" bir adım olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dokuzuncu üyesi olan ülkesinin, grup için işbirliğini geliştirmek, grubun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve üyeliğin avantajlarından tam olarak yararlanmak için çalışacağını vurguladı.