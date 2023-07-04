İran, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edilecek olmasının bölgeciliği teşvik edeceğini ve diğer üye devletlerin ekonomik kalkınmasını kolaylaştıracağını açıkladı.

TAHRAN, 4 Temmuz (Xinhua) -- İran, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne (SCO) tam üye olarak kabul edilecek olmasının bölgeciliği teşvik edeceğini ve diğer üye devletlerin ekonomik kalkınmasını kolaylaştıracağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, 4 Temmuz'daki 23. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında onaylanması beklenen İran'ın Shanghai İşbirliği Örgütü üyeliğinin örgüt için "olumlu bir gelişme" olacağını belirtti.

Gelişmenin hem İran'ın hem de diğer Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin çıkarına olduğunu kaydeden Kenani, İran'ın katılımıyla birlikte Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, üye devletleri arasında güçlü ekonomilerin bulunduğu önemli bir bölgesel örgüt olarak nüfuzunu artıracağını ifade etti.

Kenani, İran'ın Shanghai İşbirliği Örgütü üyeliğinin üye devletler arasında ticari işbirliğini teşvik edeceğini ve "yapıcı ilişkileri" geliştireceğini vurguladı.

İran'ı örgütün tam üyesi olarak kabul etmeye başlama kararı, Eylül 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 21. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında duyurulmuştu.

İran parlamentosu Kasım 2022'de ülkenin Shanghai İşbirliği Örgütü üyeliğine yönelik yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etmişti.