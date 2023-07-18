İran, Rusya'ya Kuril Adaları konusunda diyalog çağrısı yaptı

İran, Rusya'nın Basra Körfezi'nde İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında egemenlik anlaşmazlığının yaşandığı üç ada hakkında BAE'nin tezlerini destekleyen bildiri yayımlaması üzerine Rusya'ya "Japonya ile Kuril Adaları konusundaki anlaşmazlığını diyalog yoluyla çözme" çağrısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa ile görüşmesinde Rusya ile Japonya arasında egemenlik ihtilafının yaşandığı Kuril Adaları konusuna değindi.

Harrazi, "İran, prensip olarak ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü askeri müdahaleye ve ihlale karşıdır ve bence toprak sorununu çözmenin en iyi yolu budur. Japonya ile Rusya arasında dört ada üzerindeki ihtilaflar, iki ülke arasında doğrudan müzakereler yoluyla çözülmelidir." dedi.

Japonya, Rusya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasındaki Kuril Adaları'nı "yasa dışı bir şekilde işgal ettiğini" savunurken Moskova ise "Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin tartışılamayacağını" söylüyor.

İran lideri Hamaney'in en üst düzey dış politika danışmanı Harrazi'nin açıklaması, İran ile BAE arasında egemenlik anlaşmazlığı yaşanan Basra Körfezi'ndeki 3 ada hakkında Rusya'nın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile BAE'nin tezlerini destekleyen ortak bir bildiri yayımlamasının ardından geldi.

İran'da büyük tepki çeken bildiri üzerine Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Yurievich Dedov Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Rus Büyükelçi'ye "söz konusu adaların sonsuza kadar İran'a ait olduğu ve Rusya'dan bu konudaki yaklaşımını düzeltmesinin beklendiği???????" ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da tepkiler üzerine Rusya'dan gelen açıklamaları "yetersiz" bulduklarını ifade etmişti.