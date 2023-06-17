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İran-PKK çatışmasında bir İran askeri öldü

İran-PKK çatışmasında bir İran askeri öldü

Dünya Haberleri

İran'ın batısında Irak sınırı yakınlarında Devrim Muhafızları Ordusu ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK arasındaki çatışmada bir İran askeri hayatını kaybetti. Çatışma sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Rüzgar Tebire yaşamını yitirdi.

İran'ın batısında Irak sınırı yakınlarında Devrim Muhafızları Ordusu ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK arasındaki çatışmada bir İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, dün akşam ülkenin batısındaki Merivan kentine bağlı Derreh Tefi ve Kani Sanan köylerinde terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Rüzgar Tebire yaşamını yitirdi.

İran, kısa süre önce ülkenin batısındaki terör gruplarına operasyon başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Dünya

Devrim Muhafızları İran PKK Dünya Haberler

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