İran Petrol Bakanı: Araş Gaz Sahası'ndaki haklarımızı ihlal etmeyeceğiz

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Basra Körfezi'ndeki Araş Gaz Sahası'na yönelik haklarının ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Ovci, komşularıyla sınır ve deniz meselelerinin dostane bir şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklediklerini ifade etti.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, yılladır İran ile Kuveyt arasında anlaşmazlığa neden olan Basra Körfezi'ndeki Araş Gaz Sahası'na yönelik haklarının ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ovci, başkent Tahran'da Araş Gaz Sahası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Ovci, ortak gaz sahasındaki sorunlara yönelik açıklamasında, "İran, komşularıyla sınır ve deniz meselelerinin dostane bir şekilde çözüme kavuşturulmasını her zaman desteklemektedir." dedi.

Ortak petrol ve gaz sahalarının işletilmesi konusunda her zaman müzakere ve karşılıklı anlayış yolunu benimsediklerini ifade eden Ovci, ülkesinin Araş Gaz Sahası konusunda ortak hareket etmeyi istediğini söyledi.

İran'ın Araş Gaz Sahası ile ilgili hak ve menfaatlerinin takipçisi olduğunu vurgulayan Ovci, "Eğer karşılıklı anlayış ve işbirliği arzusu yoksa, İran, hak ve menfaatleri doğrultusunda söz konusu kaynakların işletilmesi ve araştırılmasını programına alacak ve haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir." diye konuştu.

Araş/Durra Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına "Araş" adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise "Durra" olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz'da bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı.

Son olarak, Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak." demişti.