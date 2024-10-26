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İran Ordusu: İsrail Saldırılarında İki Askerimiz Hayatını Kaybetti

İran Ordusu: İsrail Saldırılarında İki Askerimiz Hayatını Kaybetti
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İran ordusu, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında iki askerinin öldüğünü açıklarken, Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere yönelik saldırıların engellendiğini belirtti.

İRAN ordusu, İsrail'in düzenlediği saldırılarda iki askerinin öldüğünü açıkladı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran ordusu İsrail'in askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında iki askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Hava Savunma Kuvvetleri, Tahran, Huzistan ve İlam kentlerindeki askeri tesislerine düzenlenen saldırıların engellendiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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