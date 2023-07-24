İran Ordusu İsfahan'da Hava Savunma Tatbikatı Başlattı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri, İsfahan kentinde geniş çaplı bir hava savunma tatbikatı başlattı. Tatbikata 92 savaş uçağı, bombardıman uçağı ve İHA katılıyor.

TAHRAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- İran Ordusu Hava Kuvvetleri, ülkenin iç kesimlerindeki İsfahan kentinde geniş çaplı bir hava savunma tatbikatı başlattı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Pazar günü başlatılan tatbikat öncesi basın toplantısında konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Hamit Vahidi, tüm hava üslerindeki birliklerin, 11. Velayet Sahası Fedaileri kod adlı askeri tatbikata katıldığını söyledi.

Vahidi, keşif operasyonları, kara ve hava hedeflerinin yok edilmesi, psikolojik ve elektronik harp, pasif hava savunması ve yerli geliştirilen ve modern askeri sistem ve ekipmanların test edilmesi gibi operasyonların gerçekleştirileceği tatbikata 92 savaş uçağı, bombardıman uçağı ile insansız hava aracının (İHA) katılacağını belirtti.

Vahidi, tatbikatta hava kuvvetlerinin savaş kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin ve çeşitli insanlı ve insansız uçakların kullanıldığı gerçek savaşlara yönelik en iyi stratejilerin seçilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Komutan, İran'ın tatbikatı gerçekleştirmedeki temel hedefinin, bölgede kalıcı güvenliği sağlamak ve ülkenin hava sahasını savunmak olduğunu vurguladı.

Tatbikat daha önce 2021'nin Ekim ayında düzenlenmişti.