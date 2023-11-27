İran Ordusu Gazze'ye Sağlık Yardımı İçin Hazır

İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, Gazze halkına sağlık yardımında bulunmaya hazır olduklarını açıkladı. İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ise geçen hafta gönüllü doktor ve hemşirelerin Gazze'ye gönderilmeye hazır olduklarını belirtmişti.

TAHRAN, 27 Kasım (Xinhua) -- İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, İran ordusunun Gazze halkına sağlık yardımında bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Musevi söz konusu açıklamayı Pazar günü başkent Tahran'da İslam Cumhuriyeti Ordusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrenci ve hemşireleri onuruna düzenlenen bir törende yaptı.

Musevi, "Gazze civarındaki bölgelerde Filistinlilere sağlık yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu İranlı yetkililere ve uluslararası kuruluşlara bildirdik" dedi.

IRIB haber ajansına göre, İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi geçen hafta yaptığı açıklamada, savaşın yıktığı Gazze'ye gönüllü doktor ve hemşireler göndermeye hazır olduklarını söylemişti.