İran: Nükleer Tesislerde Sızıntı Yok

İran: Nükleer Tesislerde Sızıntı Yok
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ABD'nin saldırısına uğrayan İran'ın nükleer tesislerinde yapılan incelemelerde radyoaktif sızıntı tespit edilmediği açıklandı. Yetkililer, alınan önlemler sayesinde çevrede yaşayanların güvende olduğunu belirtti.

İRAN, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise saldırısının ardından açıklamada bulundu. İncelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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