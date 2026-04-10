Kalibaf'ın Liderlik Ettiği İran Müzakere Heyeti, ABD Temsilcileriyle Görüşmek Üzere İslamabad'a Ulaştı

Güncelleme:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderliğindeki müzakere heyeti, ABD temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Görüşmelerin başlaması için ABD'nin İran'ın sunduğu ön koşulları kabul etmesi gerekiyor.

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın liderlik ettiği İran müzakere heyeti, ABD temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından yapılması planlanan görüşmeler kapsamında Kalibaf liderliğindeki İran heyeti Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

İran heyeti güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komitelerden oluşurken, ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'ın sunduğu ön koşulları kabul etmesi gerekiyor. İran'ın koşulları kabul edildiği takdirde görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve bazı milletvekilleri eşlik ediyor.

İranlı yetkilileri taşıyan uçak, müzakereler öncesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı eşliğinde iniş yaptı.

Kaynak: ANKA
