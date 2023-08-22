İran, Muhacir 10 SİHA ve yeni balistik füzelerini tanıttı

İran, 7 bin metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip Muhacir 10 SİHA ve yeni balistik füzelerini tanıttı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı tanıtım töreninde, Muhacir 10 SİHA'nın özellikleri ve yeni füzelerin menzil ve özellikleri açıklandı.