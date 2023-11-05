İran, Mossad ajanı olduğu iddia edilen 3 kişiyi yakaladı

İran ile Afganistan'daki Taliban yönetimi istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla, İran'a İHA saldırısı düzenleme hazırlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi Mossad ajanı oldukları iddiasıyla yakalandı.

İran ile Afganistan'daki Taliban yönetimi istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla, iki ülke arasındaki dağlık bölgede, İran'a İHA saldırısı düzenleme hazırladığında ve Mossad ajanı olduğu öne sürülen 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad için çalışan 3 ajan yakalandı.

Kimliği açıklanmayan kişilerin, Afganistan topraklarından İran'daki bazı hedeflere İHA saldırısı düzenleme hazırlığında oldukları iddia edildi.

Mossad adına çalıştığı ileri sürülen kişilerin sorgulanmak üzere İran'a götürülecekleri aktarıldı.