İran Meclisi, Rusya ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Onayladı

İran Meclisi, Rusya ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Onayladı
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İran Meclisi, Rusya ile uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını kabul etti. Anlaşma, iki ülke arasında askeri, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda işbirliklerini öngörüyor.

İRAN Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladığını duyurdu.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Rusya ile İran arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma Meclis'te kabul edildi. Anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliklerini kapsıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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