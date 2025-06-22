İran Meclisi'nden ABD'ye Misilleme Kararı

İran Meclisi'nden ABD'ye Misilleme Kararı
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınacağını duyurdu. Toplantıda nükleer faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı.

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını açıkladı. Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini belirten Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu kaydeden Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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