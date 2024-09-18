Üye Girişi
Haberler

İran, Lübnan'daki Saldırıyı 'Toplu Katliam' Olarak Kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Siyonist rejimin Lübnan'da yaptığı saldırıyı kınayarak, bu eylemi toplu katliam örneği olarak nitelendirdi. Saldırıda İran'ın Lübnan Büyükelçisi de yaralandı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Lübnan'da düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Siyonist rejimin, iletişim sistemlerini havaya uçurarak Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi, toplu katliam örneği olarak gösterilebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Lübnan'daki saldırının bir 'toplu katliam örneği' olduğunu, tüm ahlaki ve insani ilkelere aykırı olduğunu belirterek, "Siyonist rejimin, iletişim sistemlerini havaya uçurarak Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi, toplu katliam örneği olarak gösterilebilir. Lübnan'daki terör operasyonları, Siyonist rejim ve paralı ajanlarının ortak operasyonlarının bir devamı olarak gerçekleştirilmiştir ve tüm ahlaki ve insani ilkelere, uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka aykırıdır ve uluslararası cezai kovuşturmayı, yargılamayı ve cezalandırmayı hak etmektedir" dedi.

SALDIRIDA İRAN BÜYÜKELÇİSİ DE YARALANDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, saldırıda yaralanan İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin eşini arayarak geçmiş olsun diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi'nin eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde tedavisinin son durumu hakkında bilgi aldı ve sağlığı ve acil şifası için Allah'a dua etti. Dışişleri Bakanı, ülkemizin büyükelçisini ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yaralıları derhal nakletmeye hazır olduğunu açıkladı. Büyükelçimizin eşi, Dışişleri Bakanına telefon için teşekkür ederken, Sayın Amani'nin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı Savaş ve Çatışma Diplomasi Orta Doğu Politika Güvenlik Lübnan Dünya İran

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });