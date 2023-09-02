İran, Lübnan'a elektrik santralleri inşa etmeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın elektrik krizini çözmek için 2.000 megavat kapasiteli elektrik santralleri inşa etmeye hazır olduklarını açıkladı. İran, Lübnan hükümetinin kararını bekledikten sonra teknik ve mühendislik ekiplerini gönderecek.

BEYRUT, 2 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın, ülkedeki elektrik krizini aşmasına yardımcı olmak için Lübnan'da 2.000 megavat kapasiteli elektrik santralleri inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonunda İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında Cuma günü açıklamalarda bulunan Emir Abdullahiyan, Lübnan hükümetinin konuyla ilgili kararını vermesinin ardından "İran, elektrik santrallerini inşa etmek üzere teknik ve mühendislik ekiplerini derhal gönderecektir" dedi.

İki ülke arasındaki "stratejik ve mükemmel" bağlara dikkat çeken İranlı üst düzey diplomat, ülkesinin Lübnan'a her türlü destek ve yardımı sağlamaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini söyledi.

Bakan ayrıca İran'ın Lübnan'ın siyasi kararlarına dışarıdan herhangi bir müdahaleyi "durumu daha da karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramayacağı" gerekçesiyle reddettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, İran hükümeti tarafından benimsenen dış politikanın tüm ülkelerle işbirliği ilkesine dayandığını ifade etti.

Bakan ayrıca İran'ın "tüm bölgeyi tehdit eden İsrail saldırıları ve emelleri karşısında Lübnan'ın ulusal çıkarlarını korumak için direniş eksenini desteklemeye ve yardım etmeye devam ettiğini" vurguladı.

Emir Abdullahiyan Lübnan ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ve İran destekli Hizbullah'ın lideri Seyyid Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.