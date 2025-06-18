İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj

İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve asla pazarlık yapmayacaklarını duyurdu.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceği kaydedilerek, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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