İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj
İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırılarının görüntülerini paylaşarak, 'Silahlı Kuvvetlerimiz, zalim Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır' dedi.
İRAN lideri Ali Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik karşı saldırılarına ilişkin video yayınladı.
İran lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran Silahlı Kuvvetleri, zalim Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır" diyerek, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının görüntülerini içeren video yayınladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya