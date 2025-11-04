İran Lideri Hamaney: ABD ile İş Birliği Mümkün Değil

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeye, bölgede askeri üsler bulundurmaya ve müdahalelerine devam ettiği sürece Tahran ile Washington arasında iş birliğinin mümkün olmadığını belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin ele geçirilişinin yıl dönümü olarak kutlanan 'Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Direniş Günü' dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin yıl dönümünü 'onur ve zafer günü' olarak tanımlayan Hamaney, bu hadisenin ulusal belleğe kazınması gerektiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki ilişkinin temelinde doğal bir uyuşmazlık ve menfaat çatışması bulunduğunu kaydeden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının kökenlerini, petrolü kamulaştıran Başbakan Muhammed Musaddık'a 19 Ağustos 1953'te ABD ve İngiltere tarafından organize edilen darbeye bağladı.

Hamaney, ABD ile uzlaşma olasılığı hakkında da "Amerika'nın kibirli doğası teslimiyet dışında bir şeyi kabul etmiyor; ancak siyonist rejim İsrail'e desteğini sonlandırması, askeri üslerini geri çekmesi ve bölgemize karışmayı bırakması durumunda iş birliği düşünülebilir" ifadelerini kullandı. Ancak Hamaney, bu durumun da kısa vadede gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.