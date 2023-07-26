İran, Libya ile ilişkileri geliştirmeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Libya ile ilişkileri geliştirmeye ve Libya'nın yeniden inşasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasında ortak yüksek komisyonun faaliyete geçirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

TAHRAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Libya ile ilişkileri geliştirmeye ve Libya'nın yeniden inşasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Abdullahiyan bu açıklamayı Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile başkent Tahran'da Salı günü gerçekleştirdikleri ve ortak ilgi alanlarına giren ikili konuları ele aldıkları bir toplantı sırasında yaptı.

El-Menguş ise Tahran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Libya ve İran'ın ikili ilişkileri geliştirme kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Libyalı bakan, üst düzey bir Libyalı yetkilinin Tahran'ı ziyaret etmesinin üzerinden 17 yıl geçtiğini belirtti.

İki bakan, ortak yüksek komisyonun faaliyete geçirilmesi, siyasi istişare için bir komite kurulması ve ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere farklı alanlarda ikili işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Abdullahiyan ve El-Menguş, Libya'nın yeni Tahran büyükelçisinin atanması ve büyükelçinin Tahran'a gelişi ile İran'ın Trablus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerine yeniden başlaması da dahil olmak üzere son birkaç ayda ikili ilişkilerde yaşanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.