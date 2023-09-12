İran, Libya'daki sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım göndermeye hazır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Libya'da binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketinden etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırmaya hazır olduklarını duyurdu. Reisi, Libya hükümeti ve halkına taziye dileklerini ileterek, sağlık malzemeleri ve ilaç yardımı ile diğer gerekli malzemeleri göndereceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin, Libya'da binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketinden etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Reisi, Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye gönderdiği mesajında, sel felaketi sonrasında yaşanan can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ülkesi adına Libya hükümeti ve halkına taziye dileklerini ileten Reisi, şunları kaydetti:

"İran, Libya'da selden etkilenen bölgelerdeki insanlara sağlık malzemeleri ve ilaç yardımı ile diğer gerekli malzemeleri göndermeye hazırdır. Libya'da hükümetin ve bu ülkenin sabırlı insanlarının yardımıyla kısa sürede durumun normale dönmesini umuyorum."

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınasının vurduğu ülkenin doğu kentlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybının çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.