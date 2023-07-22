İran, Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

İran, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, Müslüman devletlere Kur'an-ı Kerim'e ve semavi dinlerin mukaddesatına yönelik her türlü saldırıya karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "İran, İslam ülkeleriyle temas ve diyaloglarını sürdürürken Batı'nın sahte ifade özgürlüğü kisvesi altında insan onurunu ve saf ifade özgürlüğünü hedef alan 21. yüzyılın cehaletiyle mücadele çabalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kenani, Müslüman devletlere Kur'an-ı Kerim'e ve semavi dinlerin mukaddesatlarına yönelik her türlü saldırıya karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

İranlı Sözcü, Danimarka hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e ve İslami kutsal değerlere hakaretleri önlemek, hakaret edenleri kovuşturmak ve cezalandırmakla yükümlü olduğu ve dünyadaki Müslüman milletlerin Danimarka hükümetinden bu konuda gerekli tedbirleri almasını beklediğini vurguladı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde daha önce Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyen Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bu kez Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.