İran Kızılayı, Lübnan'daki Yaralıları İran'a Nakledebilir

İran Kızılayı (IRCS), Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı şekilde patlayarak 9 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaralıların İran'daki hastanelere nakledilebileceğini açıkladı.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Kızılay yardım ve tedavi ekiplerinin Beyrut'taki ağır yaralıları gerekirse İran'a nakledilecek. Kızılhaç ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla ve insani yardım doğrultusunda, bu terör olayında yaralananların acılarını dindirebilmek için Lübnan'a kurtarma ekipleri ve göz cerrahları getirdik. Gerekirse, bu olayda ağır yaralanan kişileri daha ileri tedavi için İran'a nakletmeye hazırız" denildi.