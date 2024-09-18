Üye Girişi
Haberler

İran Kızılayı, Lübnan'daki Yaralıları İran'a Nakledebilir

İran Kızılayı, Lübnan'daki Yaralıları İran'a Nakledebilir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kızılayı, Lübnan'da meydana gelen saldırıda yaralananlar için İran'daki hastanelere nakil planını açıkladı. Kurtarma ekipleri ve göz cerrahları da bölgeye gönderilecek.

İran Kızılayı (IRCS), Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı şekilde patlayarak 9 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaralıların İran'daki hastanelere nakledilebileceğini açıkladı.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Kızılay yardım ve tedavi ekiplerinin Beyrut'taki ağır yaralıları gerekirse İran'a nakledilecek. Kızılhaç ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla ve insani yardım doğrultusunda, bu terör olayında yaralananların acılarını dindirebilmek için Lübnan'a kurtarma ekipleri ve göz cerrahları getirdik. Gerekirse, bu olayda ağır yaralanan kişileri daha ileri tedavi için İran'a nakletmeye hazırız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası Güvenlik Kızılay Lübnan Sağlık Dünya İran

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });