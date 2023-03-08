İran, kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili 'dış kaynaklı muhalif medyayı' suçladı, gözaltılar olduğunu açıkladı

İran'da birkaç aydır devam eden, kız öğrencileri hedef alan zehirlenme olaylarına ilişkin ülkenin bazı bölgelerinde gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

İran'da birkaç aydır devam eden, kız öğrencileri hedef alan zehirlenme olaylarına ilişkin ülkenin bazı bölgelerinde gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Hükümet, zehirleme olaylarının yabancı basın destekli kişiler tarafından "korku ve kaygı" yaratmak için yapıldığını iddia etti.

İran yetilileri konuyla ilgili daha önce uluslararası basını "anksiyete, güvensizlik, bir korku ve endişe ortamı yaratmak için" sürdürülen "hibrid savaşın" parçası olmakla suçlamıştı.

İçişleri Bakanlığı 7 Mart'ta yaptığı açıklamada "dış kaynaklı muhalif medya"yı ve protestocuları suçladı.

İstihbarat Bakanlığı, İslam Devrim Muhafızları (IRGC) istihbarat birimi ve polisin konuyla ilgili gözaltılar yaptığını açıkladı.

Gözaltına alınanların kesin sayısının belirtilmediği açıklamada, bu kişilerden üçünün geçtiğimiz aylarda ülkede yapılan başörtüsü protestolarında aktif rol oynadığı ve yurt dışı merkezli "düşman" medyayla bağlantılı oldukları belirtildi.

Bakanlık, gözaltına alınan bir kişinin, bir okula çocuğu aracılığıyla öğrencileri zehirlemek için "uyarıcı ilaç" gönderdiğini ve bunu "korku ve kaygı" yaratmak için yabancı medyada göstermek üzere videoya çektiğini ifade etti.

Bu eylemlerin korku üzerine okulları kapatma amacı taşıdığı belirtildi.

Gözaltıların Huzistan, Batı Azerbaycan, Fars, Kirmanşah, Horasan, Elburz eyaletlerinde yapıldığı açıklandı.

Bakanlık bu zehirleme suçuna karışan herkes yakalanana kadar operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

Kız çocuklarının zehirlenmesi vakaları aylardır devam ediyor olmasına rağmen konuya ilişkin açıklama yapamayan hükümet veliler tarafından eleştiriliyordu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, zehirleme olayının arkasındakiler için ciddi bir dava süreci ve cezalandırma çağrısında bulundu.

BBC İzleme Servisi'nin reformcu haber sitesi Etemad'dan aktardığına göre, 30 Kasım-5 Mart arasında 25 bölgede 127 okulda zehirlenme olayları yaşandı. Yalnızca 5 Mart'ta 35 okulda zehirlenme vakası bildirildi.

Mart ayı başında zehirlenme sayısının bini geçtiği aktarılmıştı.

Meclis araştırma komisyonu üyesi Mohammad-Hassan Asafari ise Pazartesi günü ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "(31 vilayetten) 25'i ve yaklaşık 230 okul etkilendi ve 5.000'den fazla kız ve erkek öğrenci zehirlendi" dedi.

Asafari, "Zehirlenmelerin türünü ve nedenini belirlemek için çeşitli testler yapılıyor. Şu ana kadar kullanılan zehrin türüne ilişkin kesin bir bilgi elde edilemedi" diye ekledi.

İran Sağlık Bakanlığı zehirlenme sonucu can kaybı olmadığını açıkladı. Çok sayıda hastanın birkaç saat içinde hastaneden taburcu olduğunu ekledi.