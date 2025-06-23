İran, Katar'daki ABD Üssüne Askeri Harekat Başlattı
İran, Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattığını duyurdu. ABD'nin Katar Büyükelçiliği, vatandaşlarına sığınaklarda kalmalarını tavsiye etti.
İRAN'ın, Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.
İran, Katar'daki ABD üssüne askeri harekat başlattı. ABD'nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz" uyarısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya