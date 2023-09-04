İran, Karrar İnsansız Hava Aracını Kullanarak ABD Uçaklarını Uyarmaya Devam Ediyor

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Alirıza Elhami, son iki yıl içinde birçok kez, ABD uçaklarını ülkenin hava sahasına girmemesi yönünde uyarmak için yerli Karrar önleyici insansız hava aracını kullandıklarını belirtti.

TAHRAN, 4 Eylül (Xinhua) -- İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Alirıza Elhami son iki yıl içinde birçok kez, ABD uçaklarını ülkenin hava sahasına girmemesi yönünde uyarmak için yerli Karrar önleyici insansız hava aracını kullandıklarını belirtti.

Elhami, İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı ile yaptığı ve Pazar günü yayımlanan söyleşisinde, hava kuvvetlerinin insansız hava araçları ve savunma kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, İran'ın Karrar insansız hava aracını, ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerin savaş uçaklarını da güney kara sularından uzak durmaları konusunda uyarmak için kullandığını söyledi.

Elhami, bir keresinde ABD'ye ait Boeing P-8 Poseidon deniz devriye ve keşif uçağının, uyarıdan sonra rotasını değiştirmek zorunda kaldığını, bir başka sefer ise ABD Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk insansız hava aracının uyarılarak uzaklaştırıldığını belirtti.

Yerli üretim bir motorla çalışan ve bir radarla donatılmış olan İran insansız hava aracının 14.000 metreden fazla yüksekliğe ulaşabildiğini söyleyen Elhami, aracın, hava sahasına izinsiz giren uçakların üzerinde uçabildiğini vurguladı.

Elhami, Karrar insansız hava aracının yakın gelecekte havadan havaya füzelerle donatılacağını, böylece muharebe görevlerinde kullanılabileceğini ifade etti.