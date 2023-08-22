İran, İsveç'in yeni Tahran büyükelçisini kabul etmeyecek

İran, Kur'an'a yönelik saygısızlıkların önlenmesi için İsveç'in yeni Tahran büyükelçisini kabul etmeyecek. İran Dışişleri Bakanlığı, ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an yakılmasının mazur görülemeyeceğini belirterek, İsveç'in daha fazla saygısızlık yapılmasını önleme yönünde kararlılığını ispatlaması gerektiğini kaydetti.

TAHRAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- İran, Kur'an'a yönelik saygısızlıkların önlenmesi için "caydırıcı önlemler" alınana kadar İskandinav ülkesi İsveç'in yeni Tahran büyükelçisini kabul etmeyecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an yakılmasının "hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini" belirterek, İsveç daha fazla saygısızlık yapılmasını önleme yönünde kararlılığını ispatlayana kadar bu ülkenin Tahran büyükelçisini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Kenani, İran'ın Pazar günü İsveç ve Danimarka maslahatgüzarlarını bakanlığa çağırarak iki ülkede son zamanlarda Kur'an'a yapılan saygısızlıkları protesto ettiğini söyledi.

İki elçinin de hükümetlerinin "konuyu takip ettiğini" söylediğini aktaran sözcü, İran'ın bu yanıtları tatmin edici bulmadığını vurguladı.

Kenani, "Söz konusu ülkeler bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemeye kararlılarsa, mevcut yasaları çerçevesinde bunu yapabilirler" dedi.

Sözcü ayrıca İsveç ve Danimarka'nın, eylemleriyle "İslam dünyasını öfkelendirdikleri" uyarısında bulundu.

İki İskandinav ülkesinde son aylarda Kur'an'a yapılan saygısızlıklar dünya genelinde Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde öfkeye neden oldu.