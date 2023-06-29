İran, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemine tepki gösterdi

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran, İsveç hükümetinin bu eylemlerin önlenmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekliyor.

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemin ardından Dışişleri Bakanlığına davet edilen İsveçli diplomata, Tahran'ın protestosu iletildi.

İfade özgürlüğü kisvesi altında Müslümanların mukaddes değerlerine hakaret edilmesinin yalnızca nefret ve şiddete yol açacağı vurgulanarak, İran'ın İsveç hükümetinin bu eylemlerin önlenmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmesini beklediği kaydedildi.

İsveç hükümetinin eylemlere yönelik pasif tavrının, insan haklarının temel ve bariz ilkelerinden biri olan dini ve ilahi değerlere saygı ilkesinin ihlal edilmesini teşvik ettiği, İran'ın bu eylemleri şiddetle kınadığı Maslahatgüzara aktarıldı.

İsveç Maslahatgüzarı ise ülkesinin İslamofobi'nin her türlüsüne karşı olduğunu belirterek, İran'ın itirazlarını en kısa zamanda Stockholm'e ileteceğini bildirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.