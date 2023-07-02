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İran, İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi askıya aldı

İran, İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi askıya aldı

Dünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.

Abdullahiyan, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İranlı Bakan, "Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu İsveç İran Dünya Haberler

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