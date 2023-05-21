İran İstihbarat Bakanı, İsrail bağlantılı terör timinin yakalandığını duyurdu

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail ile bağlantılı bir 'terör timinin' Irak sınırından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındığını söyledi. Hatib, yakalanan kişilerin sayısı ve kimlikleri hakkında detay vermedi.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail ile bağlantılı bir "terör timinin" Irak sınırından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre Hatib, Meşhed kentinde düzenlenen 23. Devrim Savcıları Konferansı'nda konuştu.

Hatib, yakalanan kişilerin sayısı ve kimliklerine ilişkin detay vermeksizin "Batı sınırlarından (Irak) ülkeye giren Siyonist rejim (İsrail) bağlantılı terör timi yakalandı." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sınır güvenliğine ilişkin sorumluluğunu hatırlatan Hatib, "Irak'ın yeni hükümeti ve verilen sözlerle, bir daha benzer olayların yaşanmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, sınırlarda ülke güvenliğine zarar verecek her türlü girişime kararlılıkla cevap vereceklerini kaydetti.