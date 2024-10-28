Üye Girişi
Haberler

İran, İsrail'in Saldırılarına Karşılık Verme Kararı Aldı

İran, İsrail'in Saldırılarına Karşılık Verme Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarına karşılık vermek için Tahran'ın mevcut tüm araçları kullanacağını açıkladı. Bekayi, ülkenin haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısına, Tahran'ın mevcut tüm araçları kullanarak karşılık vereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısına karşılık vermek için Tahran'ın mevcut tüm araçları kullanacağını belirtti. Bekayi, İsrail'in saldırganlığı karşısında kendi haklarından vazgeçmeyeceklerini, hükümet yetkililerinin ve silahlı kuvvetlerin kararlarına bağlı olarak, uygun bir şekilde İsrail'e kararlı ve ciddi bir karşılık vereceklerini kaydetti.

İran'ın tutumunun net olduğunu aktaran Bekayi, İsrail'in saldırganlığına kararlı ve etkili bir şekilde karşılık vermek için her türlü yolu kullanabileceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Orta Doğu Politika Güvenlik Tahran İsrail Dünya İran

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt
26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI! DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.