İran, İsrail'in Saldırılarına Karşılık Verme Kararı Aldı

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısına, Tahran'ın mevcut tüm araçları kullanarak karşılık vereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısına karşılık vermek için Tahran'ın mevcut tüm araçları kullanacağını belirtti. Bekayi, İsrail'in saldırganlığı karşısında kendi haklarından vazgeçmeyeceklerini, hükümet yetkililerinin ve silahlı kuvvetlerin kararlarına bağlı olarak, uygun bir şekilde İsrail'e kararlı ve ciddi bir karşılık vereceklerini kaydetti.

İran'ın tutumunun net olduğunu aktaran Bekayi, İsrail'in saldırganlığına kararlı ve etkili bir şekilde karşılık vermek için her türlü yolu kullanabileceklerini söyledi.