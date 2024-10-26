İran, İsrail'in Saldırılarına Karşı Kendini Savunma Hakkını Savundu

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti.

İran Hava Savunma Komutanlığı, İsrail'in Tahran, batıdaki İlam eyaleti ve güneybatıdaki Huzistan eyaletindeki askeri tesislere düzenlediği hava saldırılarının engellendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, BM Şartı'nın 51'inci maddesinde de yer alan meşru müdafaa hakkına dayanarak, İran'ın İsrail saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, "Hiç şüphe yok ki, İsrail'in bölgedeki işgali, yasadışı eylemleri ve suçları, özellikle Filistin halkına karşı soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı, ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin kapsamlı askeri ve siyasi desteğiyle sürdürülüyor ve bölgedeki gerginliğin ve güvensizliğin başlıca nedeni olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.