Üye Girişi
Haberler

İran, İsrail'in Saldırılarına Karşı Kendini Savunma Hakkını Savundu

İran, İsrail'in Saldırılarına Karşı Kendini Savunma Hakkını Savundu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu açıkladı ve BM Şartı'nın 51'inci maddesine atıfta bulundu. Hava Savunma Komutanlığı, saldırıların engellendiğini duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti.

İran Hava Savunma Komutanlığı, İsrail'in Tahran, batıdaki İlam eyaleti ve güneybatıdaki Huzistan eyaletindeki askeri tesislere düzenlediği hava saldırılarının engellendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, BM Şartı'nın 51'inci maddesinde de yer alan meşru müdafaa hakkına dayanarak, İran'ın İsrail saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, "Hiç şüphe yok ki, İsrail'in bölgedeki işgali, yasadışı eylemleri ve suçları, özellikle Filistin halkına karşı soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı, ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin kapsamlı askeri ve siyasi desteğiyle sürdürülüyor ve bölgedeki gerginliğin ve güvensizliğin başlıca nedeni olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dış Politika Orta Doğu Politika Güvenlik İsrail Dünya İran

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli açıklama yapıyor

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli açıklama yapıyor

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.