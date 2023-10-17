Haberler ›› Dünya ›› İran, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı kınadı ve ulusal yas ilan etti

İran, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı kınadı ve ulusal yas ilan etti

İran hükümeti, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve yarın için bir günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, İslam ülkeleri ve uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısı yapıldı.