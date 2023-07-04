İran, İsrail'in Cenin'deki askeri baskınını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Cenin'deki askeri baskınını suç niteliğinde bir hamle olarak değerlendirdi.

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli askeri baskını kınadı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre Kenani, Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in hem hava saldırıları hem de kara operasyonları içeren askeri saldırısının "suç niteliğinde bir hamle" olduğunu söyledi.

Saldırının "acı bir olay" olduğunu vurgulayan Kenani, Filistinlilerin hiçbir suç işlemediğini ve sadece kendi doğal haklarını savunduğunu dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre saldırılarda şu ana kadar en az 8 Filistinli hayatını kaybetti ve 50 kişi yaralandı.

Filistinli görgü tanıkları, İsrail'e ait onlarca zırhlı aracın insansız hava araçları ve helikopterler eşliğinde Cenin'e ve şehirdeki bir mülteci kampına saldırı düzenlediğini ve Filistinli militanlar ile İsrail askerleri arasındaki karşılıklı ateş sırasında İsrail hava saldırılarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

İsrail ordusu ise farklı Filistinli militan gruplarının savaşçılarından oluşan bir silahlı birim olan Cenin Tugayları'nın militanları tarafından komuta merkezi olarak kullanılan bir ortak operasyon merkezine saldırdığını duyurdu.