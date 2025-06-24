İran, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi
İran, sabah saatlerinde İsrail'e balistik füzelerle saldırı düzenledi ve çok sayıda patlama meydana geldi. Beerşeba dahil birçok bölgede yıkım yaşandı, yaralı ve ölü sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump, ateşkes anlaşması yapıldığını bildirdi.
İRAN, sabah saatlerinde İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. Birçok noktada patlamalar meydana geldi.
İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füzelerle saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beerşeba şehri başta olmak üzere birçok noktada patlamalar yaşandı. Kent merkezindeki binalarda yıkım meydana gelirken, İsrail medyasından edinilen bilgiye göre, çok sayıda yaralı ve ölünün olduğu öğrenildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, gece saatlerindeki açıklamasında, tarafların 'Ateşkes' anlaşması yaptığı belirtilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya