İran, İran-Irak Savaşı'nın 43. yıl dönümünde ağır silahlarını sergiledi

İran, 22 Eylül 1980'de başlayan ve 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nın 43. yıl dönümünde başkent Tahran'da ağır silahlarını sergiledi. Sergide tank üzerinden ateşlenebilen füze, İHA ve deniz araçları ile uzun menzilli 'Siccil' füzesi yer aldı.

İran, Irak ile 22 Eylül 1980'de başlayan ve 8 yıl süren savaşın 43. yıl dönümünde başkent Tahran'da ağır silahlarını sergiledi.

Tank üzerinden ateşlenebilen füze, insansız hava aracı (İHA) ve deniz araçlarının yanı sıra uzun menzilli "Siccil" füzesinin de sergilendiği Baharistan Meydanı'na İran lideri Ali Hamaney'in portresi asıldı.

Irak lideri Saddam Hüseyin'in 22 Eylül 1980'de İran'da saldırdığı ilk nokta olan Huzistan eyaletinde yer alan sınırdaki Hurul Azim Sulak bölgesinin canlandırıldığı sergide, savaşı anlatan fotoğraflara yer verildi.

Çevredeki binaların cephelerinde ise savaş yıllarını gösteren görseller ile savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer aldı.

"Hedef Tel Aviv" afişi dikkati çekti

Savaş yıllarını anlatan afişlerle ziyaretçilere bilgi verilen sergide, "Siccil" füzesinin platformu olarak kullanılan tırın yan tarafına asılı "Hedef Tel Aviv" afişi dikkati çekti.

İran'da her yıl İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla 22-29 Eylül tarihlerinde "Kutsal Savunma Haftası" adıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl da savaşın başladığı gün olan 22 Eylül'de Tahran'da düzenlenen askeri geçit törenine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililer katılmıştı.

Geçit töreninde, İran'ın 1400 kilometre menzile sahip "Fettah" hipersonik füzesi ve "Hacı Kasım" balistik füzesi ile 1350 kilometre menzile sahip "Paveh" seyir füzesinin yanı sıra 2 bin kilometre menzile sahip "Areş" kamikaze insansız hava aracı sergilenmişti.

İran-Irak Savaşı

İran ile Irak arasında, uzun yıllara dayanan sınır ihtilafları, iç meselelere müdahale iddiaları ve "devrim ihracı" suçlamaları nedeniyle 22 Eylül 1980'de savaş çıkmış ve 8 yıl boyunca devam etmişti.

Irak'taki Baas yönetiminin "Saddam'ın Kadisiyesi" İran yönetiminin ise "Kutsal Savunma" olarak nitelendirdiği İran-Irak Savaşı ya da diğer adıyla Birinci Körfez Savaşı, 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak kayda geçmişti.

İki ülke arasında 8 yıl süren savaşta 1 milyon kişi hayatını kaybetmişti.