İran, Irak ile güvenlik anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi

İran yönetimi, Irak ile imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanması için belirlenen sürenin sonuna yaklaşırken Bağdat hükümetinin anlaşmanın birçok hükmünü yerine getirdiğini bildirdi.

İran yönetimi, Irak ile imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanması için belirlenen sürenin sonuna yaklaşırken Bağdat hükümetinin anlaşmanın birçok hükmünü yerine getirdiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kenani, anlaşma kapsamında Irak'ta bulunan İran rejimi karşıtı silahlı grupların bölgeden uzaklaştırılması için verilen sürenin yarın sona ereceğini hatırlattı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği bu grupların silahsızlandırılması ve konuşlandıkları bölgelerin boşaltılması gerektiğini kaydeden Kenani, "Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar anlaşmanın birçok hükmü uygulandı ve terör örgütlerinin bazı karargahları boşaltılarak başka yerlere taşındı." dedi.

Bu konuda başka adımların da atıldığını vurgulayan Kenani, "Irak hükümeti ciddi bir şekilde anlaşmanın uygulanmasına bağlı kalacağını açıkladı. Görüşmelerdeki kararlılık ve vurguya dayanarak Irak hükümetinin bu süreci zamanında tamamlayacağını umuyoruz." diye konuştu.

İran olarak Irak hükümeti ve halkıyla ilişkilerin en iyi şekilde sürmesini istediklerini ifade eden Kenani, Irak'ın güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kenani, "Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin varlığının iki ülkenin çıkarına da aykırı olduğuna inanıyoruz. Ortak sınırlardaki terörist güçlerin varlığı İran açısından hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu anlaşmanın son tarihi yarındır." ifadelerini kullandı.

İran, Irak ile imzaladığı güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İran muhalifi silahlı grupların 19 Eylül'e kadar silahsızlandırılmasını ve bunların başka bir bölgeye intikalini istiyor.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda müdahale sinyalleri vermiş, İran medyasında 13 Eylül'de yer alan görüntülere göre, Irak sınırına silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülmüştü.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, dün yaptığı açıklamada, "Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşması"nın uygulanmasıyla ilgili tarihin ertelenmeyeceğini söylemişti.