İran'ın yerli üretim destroyeri Deylaman Hazar Denizi'nde hizmete girdi

İran'ın yerli üretim destroyeri Deylaman, Hazar Denizi'ndeki İran donanma filosuna katıldı. Destroyer, çeşitli yerli savunma sistemleri ve cihazlarıyla donatıldı ve hava, kara ve yeraltı tehditlerine karşı etkili bir şekilde mücadele edebiliyor.

TAHRAN, 28 Kasım (Xinhua) -- İran'ın yerli üretim destroyeri Deylaman, Pazartesi günü Hazar Denizi'ndeki İran donanma filosuna katıldı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Endüstrisi Kompleksi tarafından inşa edilen 1.500 ton ağırlığındaki Deylaman destroyeri, çeşitli yerli savunma sistemleri ve cihazlarıyla donatıldı.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cemaran sınıfı bir destroyer olan Deylaman, uzun süreli seyrüsefer; hava, kara ve yeraltı tehditleri ve hedeflerini keşfetme, tespit etme, izleme, önleme ve gerekirse yok etme kabiliyetine sahip. Ayrıca destroyerin güvertesinde helikopterler iniş ve kalkış yapabiliyor.

İran'ın kuzeyindeki liman kenti Bender Enzeli'de destroyerin hizmete girmesi münasebetiyle düzenlenen törende konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "Batının ülkemize yönelik yaptırımları sürerken inşa edilen Deylaman destroyeri, umut ve onurun simgesidir" dedi.