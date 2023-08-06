İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör operasyonu: 4 gözaltı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde 'terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde "terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonuna bağlı "iribnews" haber sitesine göre, Sistan-Beluçistan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Abadi, "Komşu ülkelerden birinden sızan 4 terörist, Rask'a bağlı Çekigur köyünde gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu kişilerle birlikte çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesi, İran'ın Pakistan sınırında yer alıyor.