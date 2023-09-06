İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polis karakoluna silahlı saldırı: 3 ölü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Teftan ilçesinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda biri yüzbaşı, 2 polis öldü.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Teftan ilçesinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda biri yüzbaşı, 2 polis öldü.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Teftan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Yüzbaşı Muhammed Mirşikar ile polis memuru Rıza Fesenkeri yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Dünya