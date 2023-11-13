İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çatışma: Bir sınır muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde sınır muhafızları ile 'terör örgütü' olarak tanımlanan bir grup arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızının öldüğü bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde sınır muhafızları ile "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızının öldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Seravan Kaymakamı Said Teclili, Seravan sınırında gerçekleşen olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Teclili, sınır muhafızları ile "terör örgütü" arasında sabahın erken saatlerinde çıkan silahlı çatışmada, sınır muhafızlarından bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı gerçekleştiren örgütün ismi belirtilmezken ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.