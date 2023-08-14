İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne saldırıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Fars Eyalet Başsavcısı Kazım Musevi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin sorgusunun devam ettiğini belirtti. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Geçen yıl da aynı türbeye silahlı saldırı düzenlenmiş ve 13 kişi ölmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi daha önce idam edilmişti.