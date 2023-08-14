İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne saldırıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı
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İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Fars Eyalet Başsavcısı Kazım Musevi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin sorgusunun devam ettiğini belirtti. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Geçen yıl da aynı türbeye silahlı saldırı düzenlenmiş ve 13 kişi ölmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi daha önce idam edilmişti.
İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Entekhab haber sitesine göre, Fars Eyalet Başsavcısı Kazım Musevi, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verdi.
Musevi, "Dün akşam meydana gelen saldırıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Saldırıyı düzenleyen teröristin sorgusu devam ediyor." dedi.
İran devlet televizyonu saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini ifade etti.
Tesnim haber'>Haber Ajansı dün, Şiraz şehrindeki saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise, bugünkü haberinde ölü sayısını 1 kişi olarak düzeltirken 8 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki kişi 8 Temmuz 2023'te idam edilmişti.