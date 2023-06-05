İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinin yarın açılacağını duyurdu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasından sonra açılacak olan büyükelçilik ve başkonsolosluk, İranlı hacılara hizmet verebilmek için onların kutsal topraklara gelişinden önce gerçekleştirilecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinin yarın açılacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kenani, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kenani, "İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması kapsamında yapılan ikili anlaşmaların uygulanması sürecini tamamlamak amacıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, büyükelçilik ve başkonsolosluk açılışının, İranlı hacılara hizmet verebilmek için onların kutsal topraklara gelişinden önce gerçekleştirileceğini kaydetti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu da Ocak 2016'da Riyad'ın Tahran'la ilişkileri kesme kararını destekleyerek İran ile diplomatik bağlarını kestiğini duyurmuştu.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran ile Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride "iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı" belirtilmişti.