İran'ın kuzeyinde gökyüzünden düşen metal cisimler korkuya neden oldu

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan'da gökyüzünden düştüğü belirtilen tanımlanamayan metal cisimler halkta korkuya neden oldu. Kentin çeşitli mahalleleri ile kırsal bölgeye düşen ve bomba etkisi yaratan cisimlerin, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtığı gözlendi. Halkta korkuya yol açan olaya ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmazken, yaralı veya can kaybına dair bilgi paylaşılmadı.