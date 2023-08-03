İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Güney Sularında Tatbikatlara Başladı

TAHRAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu donanması, Çarşamba günü ülkenin güney sularında büyük ölçekli askeri tatbikatlara başladı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre tatbikatlar, "İslam Devrimi Muhafızları Ordusu donanmasının Basra Körfezi ve İran adalarının güvenliğini sağlama konusundaki yetkisini ve muharebe savunma hazırlıklarını" sergilemeyi amaçlıyor. Söz konusu adalar arasında Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb da yer alıyor.

Haberde, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'na ait harekat muharebesi, gemi, füze, insansız hava aracı, deniz havacılık, elektronik harp ve hızlı müdahale birimlerinin tatbikatlara katılacağı belirtildi.

Tatbikatlar sırasında açıklamalarda bulunan İslam Devrimi Muhafızları Ordusu donanmasının İmam Muhammed Bekir operasyon üssü komutanı Ali Ozmaei, 600 kilometre menzilindeki hedefleri vurabilecek füzelerle donatılmış gemilerin tatbikatlarda yer aldığını söyledi.¦