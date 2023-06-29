İran'ın İlam eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Dehloran'ın Musiyan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerel saatle 22.38'de kaydedildi ve ilam'ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi. Şu ana kadar can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediği açıklandı.

İran'ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'ne göre, merkez üssü Dehloran'ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38'de kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam'ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.