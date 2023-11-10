İran'ın İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.
İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.06'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya