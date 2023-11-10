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İran'ın İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.