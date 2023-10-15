İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.