İran'ın güneydoğusunda polis saldırısı: 1 polis öldü, 4 yaralı
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, Bempur kasabasındaki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Saldırının Ceyşu'l Adl örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, polis ekiplerine yönelik saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, eyalete bağlı Bempur kasabasındaki polis karakolunun devriye ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, saldırının zaman zaman bölgede faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" örgütü tarafından düzenlendiğini ifade etti.
Kaynak: AA / Dünya